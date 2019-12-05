"وواتش ايت" تواجه القرصنة وتصل إلى المنافسة العالمية في وقت قياسي

رغم مرور فترة قصيرة على انطلاقها إلا أن منصة watch it "وواتش ايت" نجحت في إثبات نفسها بقوة والدخول في منافسة مع المنصات العالمية، فالأرقام والإحصائيات ونسب الاشتراكات التي تزداد يومًا بعد يوم تكشف عن نجاح هذه الخطوة بجدارة وقدرتها على الاستمرار.

ولكن المنصة لم تكتف بالدخول في منافسة مع المنصات الرقمية العالمية ولكنها نجحت في حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية تراث ماسبيرو الضخم وحقوقه .

ونجحت منصة watch it في التصدي لحرب الملكية الفكرية وهزيمة القرصنة ومواجهة القنوات المتخصصة في سرقة الأعمال السينمائية والدرامية، كما نجحت في تقنين الأوضاع وحماية حقوق ماسبيرو والمنتجين كجزء من مسئولية المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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أهداف المنصة لم تقتصر على هذه الأشياء ولكن شعر بها المشاهد العادي، فأصبح يشاهد أعمال فنية هادفة دون مشاهد خادشة للحياء أو صادمة كما تمنحه متعة المشاهدة دون أي فواصل إعلانية، وقد نجحت المنصة أن تواجه المواقع والجهات التي تسعى دائمًا لبث السم في العسل وخداع المشاهد.

ومن المتوقع أن تنجح المنصة في تحقيق إنجازات جديدة من خلال تقديم عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية الجديدة خلال الفترة القادمة وأيضا بموسم الدراما الرمضاني القادم، فالهدف الرئيسي لمنصة watch it هو تلبية اهتمامات المشاهد ليس في مصر فقط ولكن بالوطن العربي أيضًا وهو ما أكده المسئولون عن المنصة في بيان لهم قالوا من خلاله: "لن نسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أي من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التليفزيون المصري، كما أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى الإبداعي بماسبيرو، بل ستكون لديها مفاجآت كبيرة فى عمليات الإنتاج مستقبلًا، تنافس بها عمالقة منصات الديجيتال لعرض المحتوى الدرامي والسينمائي المصري في العالم".

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