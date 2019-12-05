هيدي كرم تنشر صورة من طفولتها على "إنستغرام"

نشرت هيدي كرم عبر حسابها الخاص على انستغرام، صورة ظهرت فيها وهي طفلة تحمل شقيقتها ‏الصغرى، وعلقت عليها قائلًا: "أختي وأنا، أيام ما كنت قمر".‏

يذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد، إخراج ‏مصطفى ‏فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين، و"كلبش 3" مع أمير كرارة‏‎.‎

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وتشارك هيدي كرم حاليا في تقديم برنامج "كلام ستات" الذي يعرض عبر قناة‎ ON E ‎ويشاركها في ‏تقديمه ‏شريهان أبو الحسن، ونهال ‏عنبر، وندى رحمي‎

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