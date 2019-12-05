هيدي كرم تنشر صورة من طفولتها على "إنستغرام"

نشرت هيدي كرم عبر حسابها الخاص على انستغرام، صورة ظهرت فيها وهي طفلة تحمل شقيقتها الصغرى، وعلقت عليها قائلًا: "أختي وأنا، أيام ما كنت قمر".
يذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2019 في مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج ممدوح شاهين، و"كلبش 3" مع أمير كرارة.
وتشارك هيدي كرم حاليا في تقديم برنامج "كلام ستات" الذي يعرض عبر قناة ON E ويشاركها في تقديمه شريهان أبو الحسن، ونهال عنبر، وندى رحمي
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