أصالة تشيد بألبوم "الحنين"لنوال الكويتيّه

أشادت المطربة السورية أصالة نصري، بألبوم ”الحنين“ للنجمة نوال الكويتية، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “توتير”، ونشرت إحدى أغنيات ألبومها وهي أغنية”عناد فيك”، كلمات خالد العوضي ومن ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس.

وعلقت أصالة على الأغنية قائلة :”صباح الفنّ والإتقان والجمال والرقيّ … نوال الكويتيّه الحسّاسه المُبدعه جنّنتنا بهالألبوم ، واليوم مزاجي هالأغنيه”.

وطرحت النجمة نوال الكويتية، خلال الفترة الماضية جميع أغاني ألبومها الجديد” الحنين” حيث ضم ألبوم “الألبوم 12 أغنية متنوعة وهي:

“الراية البيضا”، من كلمات واحد ومن ألحان أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز.

“على الأقل”، من كلمات رحاب وألحان الأنين وتوزيع بدر كرم

“السهر”، من كلمات بدر بن عبد المحسن ومن ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون وإسماعيل تونش بلاك.

“من قاصد”، من كلمات قوس ألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم.

عناد فيك من كلمات خالد العوضي ومن ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس.

“يا بو الشباب”، من كلمات عبد الله الملحم وألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم

“مكانك مبين”، من كلمات عبد الله وألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جليكتان وإسماعيل تونش بلاك.

“بكرة خير”، من كلمات خالد العوضي ومن ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام السركان.

“على فرقاك”، من كلمات رحب ومن ألحان فيصل القاسم وتوزيع قوقسل وإسماعيل تونش بلاك.

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