إيساف يؤكد أنه لم يتخوف من عالم أغاني المهرجانات

أوضح المغني إيساف أنه لم يتخوف من عالم أغاني المهرجانات، لأنه اختار كلمة حلوة، ولحنا جميلا، وشركة محترمة تعرف كيف تخرج الأغنية للجمهور.

إيساف تحدث عن أغنيته "كذا لون" مع برنامج "عرب وود"، وقال إنه سعى للوصول إلى طبقة من الجمهور كان بعيدا عنها لفترة طويلة، وهي طبقة تتمتع بحس تذوق فني عال، كما أن الأغنية جذبته لأنها مختلفة عن المهراجانات الصريحة، بحيث أن التعليق الذي تردد كثيرا هو أن كل كلمة فيها مفهومة، على غير الملحوظ في المهرجانات.

وأضاف إيساف أن سوق الأغنية الرومانسية في تراجع، نظرا لارتفاع تكاليف الملحنين والشعراء، وتراجع قوة السوق عما سبق.

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