شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود: فى طريقى للتصالح مع طليقتى ودفع 250 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد الله محمود لـ"الخليج 365" إنه بصدد التصالح مع طليقته الفنانة سارة نخلة، بعد تأييد الحكم عليه لمدة عامين، موضحاً أنه سيعقد جلسة مع سارة ومجموعة من الأصدقاء بالاتفاق مع المحامى الخاص بها ، لدفع مبلغ 250 ألف جنيه، وهو قيمة إيصال الأمانة الذى بموجبه حكم عليه بالحبس لمدة عامين، علماً بأنه أستأنف على الحكم، ولكن تم تأييده .

وكانت سارة نخلة أقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما أقامت دعوى طلاق للضرر.