غادرنى النوم.. أحلام تروج لحفلاتها فى سلطنة عمان بفيديو بروفات فرقتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة الإماراتية أحلام، لحفلاتها المرتقبة فى سلطنة عمان، عن طريق نشر مقطع فيديو للبروفات الأخيرة التى تجريها فرقتها الموسيقية، حيث من المقرر أن تحيى أحلام حفلين غنائيين على مسرح دار الأوبرا السلطانية العمانية، فى دارس السلطان قابوس، اليوم الخميس، وغدًا الجمعة. Advertisements وعلقت الفنانة الإماراتية على مقطع الفيديو، بقولها "غادرنى النوم.. انتظركم جمهورى وعلى مسرح دار الأوبرا السلطانية العمانية، فى دار السلطان قابوس، اليوم وغداً وحفلين استثنائيتين بعد أربع أيام بروفات مكثفة للحفلين بقياده المايستروا الأمير أمير عبد المجيد.. ولأول مرة "أنا ما استغنى".

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