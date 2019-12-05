شكرا لقرائتكم خبر عن "حلو المكان" الأغنية الدعائية لفيلم "الفلوس" لـ تامر حسنى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر القائمون على فيلم "الفلوس" الذى يلعب بطولته النجم تامر حسنى ، طرح الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "حلو المكان" خلال الساعات المقبلة، وهو الفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 25 ديسمبر الجارى، من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحي، وتوزيع أماديو.

وفى سياق آخر، يحضر تامر حسنى فيلمه الجديد "مش أنا" ، حيث وضع موعد مطلع شهر يناير للبدء فى تصويره، ويشارك فى بطولته النجوم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحه، وشيرين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

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يشار إلى أن فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

ومن المقرر أن حيي تامر حسنى حفلا غنائياً كبيرا يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس، ويشارك فى الحفل المطرب رامى جمال .