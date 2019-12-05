شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا عن عمرو دياب: بحبه ولو طلب أى حاجة مش هتأخر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة شيرين رضا عن علاقتها بالهضبة عمرو دياب، خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي، بعد سؤالها هل توافق الظهور مع زوجها السابق عمرو دياب فى أى فيديو كليب لو طلب منها، ردت شيرين، قائلة: إنه سؤال افتراضي، الأسئلة الافتراضية ملهاش إجابة عندى".

وتابعت شيرين فى حديثها، قائلة: " عمرو دياب أبو بنتى وصديقى وهيفضل طول عمره في حياتى طول عمرنا هنفضل فى حياة بعض ، وبحبه وبحترمه، ولو طلب منى اى حاجة ولو فى مقدرتى أعملها أكيد هعملها".