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شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون مشاهدة بعد ساعة من نشر "برومو" فيلم جيمس بون الجديد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
تظهر التغريدة مقطع فيديو لفيلم "No Time to Die"، ظهر فيه دانيال كريج وهو يتجول في إيطاليا في سيارته أستون مارتن، مع طلقات الرصاص والقنابل، وبالطبع نجح في تلافيها.
وقال الممثل البالغ من العمر 51 عامًا في المقطع: "العالم يتسلح أسرع مما يمكننا الرد عليه".
ويظهر المقطع لقطة توقف القلوب يظهر فيها كريج وهو يلمح نظراته الزرقاء قبل أن يسقط نفسه من جسر ضخم عبر أفق خلاب متصلا بحبل بكاحله.
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