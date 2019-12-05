شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ديسمبر.. أعظم السيمفونيات على المسرح الكبير بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى يقام فى الثامنة مساء السبت المقبل، بالتعاون مع سفارة الدنمارك بالقاهرة، يقام حفل بقيادة المايسترو بيتر ايتروب لارسن ومشاركة عازف الترومبيت فيكتور كوخ ينسن .

ويتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، منها افتتاحية تل إلفيس لـ فردريك كوهلاو، كونشيرتو الترومبيت والاوركسترا لـ جليندمان والسيمفونية الخامسة لـ كارل نيلسون .

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يذكر أن الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفوني يشهد استضافة العديد من السوليست والقادة العالميين والمصريين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة سواء فى العزف أو القيادة إلى جانب تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية والمصرية في القالب الكلاسيكي من خلال سلاسل حفلات متنوعة .