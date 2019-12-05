شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تعلن انسحابها من فيلم "ماكو" وتتمنى التوفيق لفريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة منة فضالى انسحابها من فيلم "ماكو" وعدم استكمال التصوير لظروف خاصة، متمنية التوفيق لفريق العمل.

وكتبت منة فضالى، عبر حسابها على تويتر، "بعد مجهود وتعب بجد لظروف خاصة بالفيلم أنا مش فى الفيلم شكرا للجميع وتمنياتى لكم بالتوفيق".

الفيلم تدور أغلب أحداثه تحت المياه، حول 8 أشخاص فى رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم إكسبريس.

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"ماكو" بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.



