شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فؤاد يطمئن جمهوره بعد وعكته الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان محمد فؤاد، جمهوره على صحته، بعد الوعكة الصحية، التى تعرض لها الأسبوع الماضى، نقل على إثرها المستشفى ودخل العناية المركزة.
ونشر محمد فؤاد، فيديو عبر حسابه على فيس بوك، يتحدث للجمهور عن صحته، قائلا: جمهورى الحبيب العزيز من قلب القاهرة الجميلة ومصر الحبيبة أحييكم وباقولكم فؤش بخير، محدش يقلق يعنى زي الناس اللي بتعيا عادي أحنا مش أحسن من الناس".
وتابع فى حديثه، " الحمد لله ربنا كريم ووقف معانا، أزمة وعدت وكان ربنا هو كبيرنا فيها بطمنكم وأقولكم ربنا ما يوريكم حاجة وحشة أبدا ويمتعكم بالصحة".
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