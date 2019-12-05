شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حفلات لوك إيفانز فى إنجلترا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وأصدر لوك إيفانز بياناً عن الجولة أكد أنه يعد الجميع بأنه سيقدم استعراضات مميزة ومذهلة تنال إعجاب الجميع مع بعض المفاجآت.
أولى حفلات لوك إيفانز ستكون يوم 26 أبريل فى Birmingham Symphony Hall ، أما الحفل الثانى فسيكون يوم 28 أبريل فى London Palladium ، وعن الحفل الثالث سيكون يوم 29 أبريل فى Cardiff St. David’s Hall ، كما يحيى لوك حفل رابع 30 أبريل فى Llandudno Venue Cymru Arena .
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