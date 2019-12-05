شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل حفلات لوك إيفانز فى إنجلترا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى لوك إيفانز عن جولة غنائية مصغرة سيحييها خلال العام المقبل للترويج لألبومه الغنائى " At Last "، ومن المقر أن يحيى لوك البالغ من العمر 40 عاما حفلاته فى أواخر أبريل 2020 بإنجلترا.

وأصدر لوك إيفانز بياناً عن الجولة أكد أنه يعد الجميع بأنه سيقدم استعراضات مميزة ومذهلة تنال إعجاب الجميع مع بعض المفاجآت.

أولى حفلات لوك إيفانز ستكون يوم 26 أبريل فى Birmingham Symphony Hall ، أما الحفل الثانى فسيكون يوم 28 أبريل فى London Palladium ، وعن الحفل الثالث سيكون يوم 29 أبريل فى Cardiff St. David’s Hall ، كما يحيى لوك حفل رابع 30 أبريل فى Llandudno Venue Cymru Arena .

Advertisements