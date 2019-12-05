جاسوس يتحول لحمامة.. ويل سميث في العرض الخاص لفيلمه Spies in Disguise

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرص النجم العالمي ويل سميث على حضور العرض الخاص لفيلم الأنيميشن Spies in Disguise، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمسرح الكابيتان بكاليفورنيا.
الفيلم مقتبس من قصة فيلم "Pigeon: Impossible"، ويقوم بالأداء الصوتي ويل سميث وتوم هولاند، وكارين جيلان، ورشيدة جونز، وبن مندلسون، وماسى أوكا، ودى جى خالد، ومن إخراج الثنائى نيك برونو، وتروى كوان.
وتدور أحداث الفيلم حول عميل سري ( ويل سميث) وعالم ومخترع (هولاند) يجتمعان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العالم ومحاربة الأشرار بكل ما أوتيا من قوة، على الرغم من الفوضى التي أعقبت ذلك عندما أقدم المخترع على تحويل "سميث" لحمامة".
فيلم Spies in Disguise، يُعد ثانِ فيلم أنيميشن يشارك فيه ويل سميث، بعد فيلم "Shark Tale"، الذي طرح عام 2004.
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