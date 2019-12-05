محمد جمعة يحتفل بعيد ميلاده وسط نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمد جمعة، مساء أمس الأربعاء، بعيد ميلاده، وسط أصدقائه من نجوم الفن.

ونشر "جمعة" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورلاحتفاله بعيد ميلاده، بصحبة الفنان طارق الشيخ، والفنان أحمد شيبة، والمنتج مصطفى السويفي.

محمد جمعة من مواليد 4 ديسمبر، له عدد من الأعمال الفنية الهامة، أبرزها "ممالك النار"، "الممر"، "شبر مية"، "الوصية"، "أبو عمر المصري"، وغيرها من الأعمال.