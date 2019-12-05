بعد نجاح أول ليلة عرض.. حمدي الميرغني يوجه الشكر للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الشكر للجمهور السعودي والمصري، بعد نجاح أول ليلة عرض لمسرحية "لوكاندة الأوباش"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق: "الحمدلله كانت بداية ممتعة مع أجمل جمهور في موسم الرياض، لوكاندة الأوباش، شكراً الجمهور السعودي والمصري على الاستقبال الرائع ده ولسه مستنينكم ٣ أيام كمان".

مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.