بالفيديو.. أول ظهور لمحمد فؤاد بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الفنان محمد فؤاد، على طمأنة جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وقام بنشر مقطع فيديو يوجه فيه رسالة لجمهوره.
وقال "فؤاد" في الفيديو: "جمهوري العزيز الحبيب، أحييكم وأقولكم فؤش بخير، ومحدش يقلق، أنا زي الناس اللى بتتعب عادي ومش أحسن من الناس".
واستكمل: "الحمد لله ربنا كريم، ووقف معايا وبفضله مّن عليا بالستر والرضا، الحمد لله أزمة وعدت وكان ربنا هو كبيرنا فيها الحمد لله، ربنا ما يوريكوا حاجة وحشة ولا شر أبدا ويمتعكم بالصحة".
وكان المطرب الكبير قد تعرض لأزمة صحية منذ أيام، استلزمت نقله المستشفى، ونشر البعض صور له داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.
من ناحية أخرى، يعرض على شاشة قناة الحياة، مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، إنجي شرف، مادلين طبر.
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