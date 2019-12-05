بطولة أحمد عز.. الكشف عن بوسترات مسرحية "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - المخرج مجدي الهواري، لمسرحيته الجديدة "علاء الدين"، التي تعرض ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشر "الهواري" البوستر الدعائي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "وعدناكم نكمل كبار، الله المستعان". مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.

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