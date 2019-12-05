تراند اليوم : مطرب شهير: "إنستجرام حظرني لأن عضوي الذكري كبير"



أظهر مطرب وكاتب أغاني معروف، غضبًا كبيرًا بعد ان قامت إدارة "فيسبوك" بحظر صورة نشرها عبر حسابه، ظهر فيها مرتديًا سروال فقط.

وقال كاتب الأغاني والراقص والمغني الأميركي جايسون ديرولو Jason Derulo ، إنه تفاجأ بحظر صورة نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها مرتدياً لباساً داخلياً، وبررت إدارة الموقع السبب بخرق الشروط التي تتعلق بالتعري أو الصور ذات المحتوى الجنسي.

وعلق المغني مندهشاً قائلاً :"هناك إزدواجية في المعايير لأن النساء ينشرن صور أجسادهن عارية بشكل كامل أحياناً حتى لو غطين بعض المناطق، ورغم ذلك لا تتم حذف صورهن ، وهذا نوع من التمييز لأنني ارتديت سروالاً داخلياً والمشكلة هو أن عضوي الذكري كبير ولم يكن منتصباً". وفق ما نشر موقع TMZ.

ويغني نجم الموسيقى العالمي جايسون ديرولو في الحفل الختامي لمهرجان نيكسوس ضمن موسم فعاليات الرياض مساء السبت المقبل، بينما ستشارك عدة فرق موسيقية عالمية خلال يومي الجمعة والسبت بينها فرقة دي جي ماكو من مدينة لوس أنجلوس، وفريق كريستال ميثود الذي يعد نجم الموسيقى الإلكترونية ومقره مدينة لاس فيغاس.



