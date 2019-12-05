تراند اليوم : فنانة شهيرة ترد على اتهامات طليقة فنان بممارستها الجنس معه...



أحدثت طليقة فنان ومطرب معروف، ضجة واسعة بعد كشفها عن سبب طلاقهما، مؤكدة أنه كان يخونها مع فنانة شهيرة لمدة خمس سنوات، حالة من الجدل والتي هزت مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما خرجت الفنانة المغربية أمل صقر، للرد على تلك الاتهامات، التي وجهتها لها طليقة الفنان المغربي "مسلم"، من خلال نشر تدوينات مثيرة للجدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت "صقر" معانٍ وآيات قرآنية، تنفي من خلالها كلَّ الإتهامات التي وجهتها لها نبيلة الزوجة الأولى لـ"مسلم".

وجاء في الصورة الأولى الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

كما عادت صقر ونشرت صورة ثانية تحمل مقولة معروفة مكتوب فيها "الإشاعة يؤلفها الحاقد وينشرها الأحمق ويصدقها الغبي"، حيث اعتبرت أن كل ما راج في هذا الشأن مجرد حقد وحسد وإشاعة .

وانتهت "أمل" بنشر صورة أخرى تؤكد فيها أن كل ما تتعرض له هو ظلم وعدوان وإفتراء، معبرة عن ذلك بالآية القرآنية "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ".