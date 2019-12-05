تراند اليوم : رئيس وزراء باكستان يأمر بعرض "قيامة أرطغرل" على التليفزيون الرسمي...

طلب رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بث المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل"، على شاشة القناة الرسمية "PTV".

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية، فردوس عشق أوان في تصريحات إلى صحيفة "عرب نيوز"، إن طلب خان يندرج ضمن إطار التعديلات القانونية المتعلقة بحماية القيم الاجتماعية، والثقافية والدينية في باكستان.

وأشارت إلى أن "قيامة أرطغرل" الذي سيبثّ مدبلجًا باللغة الأردية، سيساعد الشباب على فهم التاريخ الإسلامي، منتقدًا بث "المسلسلات المنتجة غربيًا رغم امتلاك العالم الإسلامي ماضيًا وقيمًا خاصة به".

وأكدت أن المحتويات الإعلامية المعروضة عبر شاشة التلفاز أو السينما، تلعب دورًا هامًا في مكافحة الإسلاموفوبيا.

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بدورها، قالت شازية اسكندر، مسؤولة العلاقات الخارجية في القناة الرسمية الباكستانية "PTV"، إن القناة اشترت حقوق بث المسلسل التاريخي التركي باللغة الأردية، ولإنها تعمل الآن على دبلجته، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم، في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م.

وانتهى المسلسل الموسم الماضي ليستمر في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان".