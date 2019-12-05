تراند اليوم : نجمة شهيرة تتعرض لتهديد باغتصاب ابنتها

تقدمت الممثلة "شار بورلي" ببلاغ إلى الشرطة في مقاطعة "سوفولك" ببريطانيا، بعد تهديدها من شخص مجهول بالاغتصاب والتهديد على الإنترنت.

اتصلت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا، التي لديها أكثر من 400 ألف متابع على تطبيق "إنستجرام"، بالشرطة بعد تلقيها لاتصال من أحد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه هددها بقطع رقبتها واغتصاب ابنتها المراهقة قبل أسابيع.

وقالت: "لقد كان يهدد بقطع رقبتي واغتصاب ابنتي المراهقة. ما زلت أنتظر من الشرطة أن تتصل بي. لقد مر عدة أسابيع حتى الآن، وأنا قلقة من إمكانية أن أتعرض للتهديدات مجددًا".

وأضافت "شار بورلي" التي سبق أن ظهرت على النسخة الأسترالية من مجلة "البلاي بوي": "كان لدي مطاردون في الماضي لكنني لم أتعرض لمثل هذا".

وتابعت: "كنت خارج من الاستوديو حيث كنت أقوم بتصوير برنامج تلفزيوني عندما استند رجل في منتصف العمر على الحائط وبدأ في البكاء، قائلاً كيف أنني دمرته لأنني لم أرد على مكالماته.. وأخذ يرد بأن مصيره هو أن يقضي حياته معي للأبد".

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لكن على الرغم من التهديدات التي تعرضت لها، قالت إنها مصممة على عدم ترك حياتها المهنية في "إنستجرام" الذي يجلب لها 150 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وأضافت: "أنا أستمتع بحياتي أكثر من أي وقت مضى.. من الرائع أن أتمكن من تجربة أحدث العلامات التجارية والمنتجات".

وقال متحدث باسم شرطة "شيشاير": "نراجع البلاغ وسنتحدث مع مع تشار بورلي".