تراند اليوم : شاهد.. سما المصري في أحد الأسواق الشعبية بزي غير متوقع تثير الغضب...



فاجأت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري، جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر فيديو أثناء تجولها في أحد الأسواق الشعبية وهي ترتدي النقاب.

وتظهر الفنانة المثيرة للجدل، وهي تتجول في السوق وتشتري الخضار والفاكهة متنكرة في زي النقاب، وقالت تعليقا على الفيديو: "اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف".

وتظهر سما وهي تساوم التجار على أسعار الخضار، وعلقت قائلة :"لايف من داخل سوق الخضار وانا متنكره في النقاب ..من فوق عمرو خالد ومن تحت عمرو دياب.....نقابي حياتي".

وتعرضت الفنانة المصرية لهجوم من متابعيها، بسبب استخدامها النقاب في مثل هذه الأمور خاصة انها غير ملتزمة به، واعتبروا أن ذك إهانة للزي الشرعي، مطالبين إياها بالابتعاد عن إهانة النقاب باعتباره معبرًا عن الحشمة.