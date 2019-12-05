شاهد.. الفنانة “وعد” تكشف عن فرحتها بـ 3 قرارات مهمة لم تكن تحلم بتطبيقها في المملكة

أبدت الفنانة “وعد” فرحتها بـ 3 قرارات تم تطبيقها مؤخرًا في المملكة، وحملت مزيدًا من التقدم والرقي في مجال الفنون. وخلال استضافتها ببرنامج “معالي المواطن”، سألها الإعلامي “علي العلياني” عن رأيها في 3 قرارات هم: إطلاق مجمع ملكي للفنون، والثاني إنشاء وزارة الثقافة أكاديميتين للفنون، والقرار الثالث والأخير قرار تعليم الموسيقى في المدارس.
وقالت “وعد”: “ماذا أقول لك؛ الواحد ما كان يحلم أصلاً أو يجيء في باله أنه يسمع هذه القرارات تمر من جانبنا، شيء رائع ما يحدث، الحمد لله أني وصلت لهذه المرحلة التي وصلنا إليها”. وتابعت بقولها: “تشعر أن الأجواء القادمة كلها إيجابية، تشعر أنها تُفرح القلب، حتى واحدة مثلي عاشت مأساة لما ترى الأجيال القادمة سيدخلون هذا المجال من الطريق الصحيح وهو التعليم”.
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