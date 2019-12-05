سخرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من السورية أصالة نصري، وذلك بعد تصرف الأخيرة في حفلها.
وكتبت النجمة الإماراتية أحلام بعض التغريدات عبر حسابها على “تويتر” تناولت من خلالها تعليق أصالة على كلام أحلام السابق الذي قالت من خلاله إنها لن تصالحها وإن هذه الإنسانة قد انتهت بالنسبة لها.
وكتبت أحلام في تغريداتها: “لله دري من يومي.. معقول؟؟ حتى وهي على المسرح عم بتفكر فيني”، وذلك بعد انتشار بعض المقاطع التي بدت فيها أصالة وكأنها تسخر من طريقة نطق أحلام للغة الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام ردا على أصالة: مشغولة بالتفكير بي حتى على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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