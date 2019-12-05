بالفيديو: فنانة مصرية تتعرض لوعكة صحية خلال عرض مسرحيتها بالرياض

تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة، لوعكة صحية شديدة، خلال عرض مسرحية لوكاندة الأوباش، والتي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.
وظهرت بدرية طلبة في مقطع مستلقاة على سرير ويقوم أحد الأطباء بتركيب عدة محاليل طبية كمحاولة لتسكين الألم حتى تستطيع استكمال عرض المسرحية، ونقلها للمستشفى بعد ذلك.
وكشفت الفنانة منى فاروق، أن زميلتها بدرية طلبة تعاني من آلام في الكلى، وعلى الرغم من ذلك ستكمل عرض المسرحية، طالبة من جمهورها الدعاء لها.
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