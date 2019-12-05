أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله الجاسر، الشهير بـ“عبودكا“سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب رسالة وجهها لمتابعيه حيث طلب منهم المساعدة وذلك خوفاً من ملاحقة شخصين مجهولين بسيارة فيات. وكانت أغلب الردود من المتابعين أنه كان من السهل البحث في جوجل أفضل من كتابة هذه الرسالة الطويلة وإنتظار الإجابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: رسالة عبودكا إلى متابعيه تثير سخرية رواد مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.