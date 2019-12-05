تعرف على موعد عرض الفلوس لـ تامر حسني

طرحت شركة نيوسينشري للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لفيلم الفلوس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري.

وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني، مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلة الثقة بين الناس، ويأتي ذلك في إطار كوميدي، حيث توجد به العديد من المواقف

الكوميدية مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم تامر حسني لتسجيل أغاني ألبومه الجديد، والمقرر طرحه في عيد الحب أو الموسم الصيفي المقبل من عام 2020.

وكان سبب تأجيل طرح الألبوم هو انشغال تامر لتحضير فيلمه الجديد بعنوان مش أنا مع النجمة حلا شيحة.