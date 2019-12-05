تراند اليوم : إحدث ظهور لابنتا شقيق عادل إمام .. إتفرج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا نادرة لـ عائلة الفنان عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

نور تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام وهو ما لفت الانتباه إليها خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

والدة نور هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت والتى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

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يذكر أن الفنان عادل إمام يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل “فالنتينو” والذى يشاركه البطولة فيه داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وإخراج رامى إمام.