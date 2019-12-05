تراند اليوم : القمر هنا الزاهد خرجت من المستشفي بسلامة .. ربنا يستر من فهمي

تحسنت حالة الفنانة هنا الزاهد، الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، إثر تعرضها لتعب مفاجئ بعد وقت قصير من زواجها من أحمد فهمي.

وقالت هنا، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “بعد تعب شهرين و نص و محرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة اشكر احسن دكتور محمد حقى على تعبه معايا وأني كل شوية أكلمه حتى بليل و دايما مرحب جدا انو يجاوب على كل اسئلتي.اخيرا الحمد لله شلت المرارة”.

يذكر أن هنا خاضت، الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل “الواد سيد الشحات”، وشاركها العمل زوجها الفنان أحمد فهمي.

كما تحل هنا الزاهد، ضيفة برنامج “معكم” الذى تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، اليوم، الخميس، ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لها بعد مرضها.