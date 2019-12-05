شاهدوا.. هل يجوز أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد؟

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حُكم أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد.
وقال الشيخ الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه لا بأس أن يصلي الإنسان الصلوات الخمس بوضوء واحد، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى عام الفتح أكثر من صلاة بوضوء واحد، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له: فعلت ذلك عمداً يا عمر حتى تعلمون أنه جائز”.
وأضاف أن الأمر في ذلك واسع، وللإنسان أن يصلّي بوضوئه الواحد ما شاء من فروض ونوافل، خاصة أن أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار يكون الأمر أكثر سهولة.
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