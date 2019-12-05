شاهد.. كيف ردت أحلام على من وصفوها بـ “العصعوصة”؟

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كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - روّج نشطاء التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة الإماراتية أحلام أثناء تواجدها في دار الأوبرا السلطانية مسقط.
وظهرت أحلام في الصور بإطلالة جديدة أبرزت من رشاقتها، ما دفع ببعض متابعيها عبر موقع التواصل “تويتر” بوصفها بـ “العصعوصة”.
وتفاعلت أحلام مع التعليق الذي وصفها بـ “العصعوصة”، لترد بتغريدة متسائلة: “يعني ايش؟”، ما دفع متابعيها لتوضيح أن كلمة “عصعوصة” تشير الى النحافة.
يذكر أن أحلام قد نشرت مقطع فيديو من بروفات حفلها المرتقب وعلقت قائلة “بسم الله بدئنا بروفات اليوم الثاني لحفلي ب دار الأوبرا السلطانية مسقط تجهيزات رائعة تليق بجمهوري ومسرح كل ما يقال عنه عظيم شكرا.. انتظركم واتمنى اكون عند حسن ظنكم فيني بنت زايد”.
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