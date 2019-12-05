شاهد: شاب سعودي يثير الجدل بنشر مقطع مع أمه المسنة والمصابة بالزهايمر

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - أثار مقطع فيديو نشره شاب يجمعه بوالدته المريضة بالزهايمر موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



حيث أظهر الفيديو الذي نشره الشاب عبر برنامج “تيك توك” ممازحة بينه وبين أمه المسنة والتي تبحث معه على نقود بطريقة طريفة وضاحكة. فيما انقسم مغردون حول سلوك الشاب فمنهم من أثنى على الشاب وأكد أن الفيديو يظهر جانب من جوانب البر بالوالدين وأن الشاب يحن على والدته ويمازحها للتخفيف عنها من وطأ المرض.

على جانب أخر انتقد مغردون الشاب موضحين أنه استغل مرض والدته ليظهر لحظات ضعفها على الملأ أمام الناس للحصول على عدد مشاهدات أكبر وهو سلوك مستهجن تاجر فيه الشاب بأمه المسنة مؤكدين أنه كان الأجدر به عدم اظهار أمه بهذا الشكل الساخر ليضحك الناس وأن يرحمها ويبرها ويحافظ على ستر مرضها.