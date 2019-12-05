نجمة شهيرة مهددة بتسريب فيديو إباحي لها !

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كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - قبل ساعات قليلة تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي تامي هيمبرو للقرصنة واصبحت صفحتها على انستغرام بحوذة احد الاشخاص الذي راح يروج لفيديو اباحي لها من 46 دقيقة.
وشجع المقرصن متابعي تامي بالدخول الى رابط معين لكي يستطيعوا مشاهدة الفيديو الذي يحتوي على مشاهد معيبة ومسيئة للاخلاق لكن النجمة الشهيرة استطاعت استرجاع صفحتها لتأكيد ان ما تم تداوله على صفحتها ليس حقيقي وليس صادر عنها وان بغية المقرصن ان يدخلكن الى رابط معين للاستيلاء على معلوماتكم الخاصة عبرها وردت عليه: لمن حاول سرقة صفحتي ليلة امس ..انت مقرف!
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