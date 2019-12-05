زوجة شقيق عادل إمام ممثلة شهيرة.. خمنوا من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 12:55 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع زوجة شقيق الممثل المصري ​عادل إمام​ معه لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن زوجة شقيق عادل إمام المنتج عصام إمام، هي الممثلة المعتزلة ​نهلة رأفت​ .

وقدمت نهلة رأفت عددا من الأعمال التليفزيونية في بداية التسعينيات ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام.

وكانت نهلة رأفت قد شاركت في فيلم “حكايات الغريب” وشاركت في العديد من المسلسلات منها “شيء من الحنان” و”سر الأرض” و”وجوه للحب” و”قلب الأسد” و”ناس ولاد ناس” و”سبعة وجوه للحقيقة” و”بين ثلاثة” وغيرها.