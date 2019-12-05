​ريهانا تروّج لكتابها الجديد بصورة جريئة

متابعة بتجـــــــــرد: قدمت المغنية الأميركية ريهانا هدية مميزة لجمهورها بمناسبة عيد الميلاد، فكشفت عن كتابها الجديد المؤلف من 504 صفحات.
وجاء هذا الإعلان عن طريق نشر ريهانا صورة جريئة لها في باحة منزلها المحاطة بالورود الحمراء والأرجوانية، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “هل رأيتم ما بين صفحتي الغلاف؟ احصلوا على نسختكم.”
إشارة إلى أن كتابها The Rihanna Book يضم 1,050 صورة لفترات مختلفة من حياة النجمة ابتداءً من طفولتها في موطنها الأصلي بربادوس وانتهاءً بجولاتها الغنائية العالمية، بالإضافة إلى إطلالاتها الأسطورية.
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