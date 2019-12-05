رامي مالك لبطل سلسلة "جيمس بوند": أنت خالد مثل هذه الأفلام

أكد الممثل دانيال كريج أن ظهوره في دور البطولة بأحدث أفلام سلسلة جيمس بوند العميل السري البريطاني الشهير 007 "نو تايم تو داي" للمرة الخامسة سيكون الأخير.

وقال رامي مالك المشارك في بطولة الفيلم مخاطبا كريج: "هذا الفيلم مفعم بالمشاعر بشكل خاص، ولن يُنسى، خاصة أنه فيلمك الأخير".

وأضاف مالك: "أنت خالد مثل هذه الأفلام، قمنا بعمل رائع، وكان رائعا لنا جميعا أن نعمل معك".

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وصمت كريج عندما سُئل عن شعوره‭‭ ‬‬بشأن ظهوره الأخير، لكنه قال عن عمله في فيلم "نو تايم تو داي": "المفاجأة الأكبر كانت كم السعادة الذي شعرت به وفرصة العمل مع كل هؤلاء الرائعين".

ولم يكشف كريج وبقية أفراد طاقم الفيلم أي تفاصيل عنه خلال حضورهم برنامج "جود مورنينج أمريكا" على قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية، الأربعاء، مع عرض أول مقتطف إعلاني من الفيلم المقرر عرضه في 2020.

وتضمن المقتطف الإعلاني للفيلم الذي أخرجه كاري فوكوناجا العديد من المشاهد التي اشتهرت بها أفلام جيمس بوند مثل مطاردات السيارات والانفجارات.

وكشف كذلك عن عميلة سرية جديدة للمخابرات البريطانية وهي الكابتن مارفل ستار التي تقوم بدورها الممثلة لاشانا لينش.

ويقول المنتجون إن الفيلم الجديد يحكي عن تقاعد بوند في جاميكا بعد أن ترك الخدمة إلى أن يطلب صديق قديم يعمل بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مساعدته.