جاستين تيمبرليك يكسر صمته ويعتذر لزوجته بعد اتهامه بالخيانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل أسبوعين، شوهد النجم العالمي جاستين تيمبرليك وهو يمسك بيد ممثلة خلال تصوير فيلمه الجديد، ثم انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم، تؤكد خيانة تيمبرليك لزوجته جيسيكا بيل.

التزم تمبرليك الصمت ولم يعلق على الصور أو الشائعات، لكنه يبدو أنه أدرك خطورة الموقف، فسارع بنشر اعتذار رسمي لزوجته ولعائلته، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ظهر تمبرليك 38 عامًا في الصور، وهو يمسك بيد الممثلة أليشا وينرايت، وكانت الأخيرة تضع يدها على فخذه، أثناء لقائهما لتصوير فيلم "بالمر" في نيو أورليانز أواخر الشهر الماضي، وبعد فترة من الصمت قرر مواجهة زوجته بالحقيقة عبر رسالة حب واعتذار على "إنستغرام".

كتب تيمبرليك في رسالته: "قد أتجنب التحدث والخوض في تفاصيل الشائعات المغرضة بعض الوقت، لكن علي أن أعالج هذه المسألة قبل فوات الأوان، فعائلتي هي كل حياتي، ولا بد أن تعرف حقيقة الأمور؛ ليسهل علينا معالجتها والتغلب على هذه الشائعات المغرضة".

Advertisements

وأضاف: "لا شيء في حياتي أخجل منه، ولم يكن بيني وبين أليشا علاقة من أي نوع، وكانت هذه التصرفات نتيجة الشرب بإسراف في هذه الليلة، أشعر بمزيد من الندم والأسف على هذا السلوك، ولا أريد أن أظهر بهذه الصورة أو أكون قدوة سيئة لابني فيما بعد".

وتابع: "أعتذر لزوجتي وعائلتي، على تعرضهم لهذا الموقف المخجل بسببي، وأعدكم أن أركز طاقتي وجهودي في عملي ومستقبلي، لأكون أفضل أب وزوج، ومصدر فخر وراحة لعائلتي وأحبائي".

واختتم تمبرليك رسالته: "فخور بما أقدم عليه في المشاركة في فيلمي القادم (بالمر) وأتمنى أن ينال إعجاب جمهوري الحبيب، فأنا متحمس جدًا له وأبذل قصارى جهدي ليظهر بالشكل اللائق".

مر تمبرليك بالعديد من العلاقات العاطفية، فكان على علاقة عاطفية مع زميلته مغنية البوب بريتني سبيرز والممثلة كاميرون دياز، وفي عام 2007 بدأ تيمبرليك بمواعدة الممثلة جيسيكا بيل.

وبعد علاقةٍ طويلة تخللتها فترات انفصال عديدة، تزوج الثنائي عام 2012، في بوليا بإيطاليا، في حفل زفاف رائع ضم الأصدقاء والمقربين، وكان يتمتع بقدر عالٍ من الخصوصية، وأثمر الزواج عن طفلهما سيلاس راندال تيمبرليك في أبريل عام 2015.