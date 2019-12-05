شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ويل سميث وتوم هولاند بالعرض الخاص لفيلم "Spies in Disguise" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم ويل سميث والفنان توم هولاند العرض الخاص لفيلم "Spies in Disguise"، بمسرح إلكابيتان، أمس الأربعاء فى كاليفورنيا.

فيلم "Spies in Disguise"بطولة أصوات ويل سميث وتوم هولاند، وكارين جيلان، ورشيدة جونز، وبن مندلسون، وماسى أوكا، ودى جى خالد، ومن إخراج الثنائى نيك برونو، وتروى كوان.

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ويدور الفيلم حول تحول أفضل جاسوس فى العالم إلى حمامة، ومن ثم حدوث العديد من المفارقات، التى تحتاج منه التصرف بـ مساعدة صديقه البشرى.

وكان قد أعلن النجم العالمى ويل سميث لـ جمهوره قيامه بعمل منظار للقولون، وكشف موقع توداي أن ويل سميث ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورما قام باستئصاله، وبعدما فحصه الطبيب اكتشف أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.

وأضاف التقرير، الذى نشره موقع توداي، أن الورم حميد لكن كان يحتوى على أنسجة سرطانية، وأن سرطان القولون يبدأ من خلال تلك النوعية من الأورام، ويكون المريض محظوظا فى حالة أنه استأصله فى وقت مبكرا وهو ما حدث مع ويل سميث.

آخر أعمال ويل سميث كان فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini man وتبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف أوين وبينديكت ونج، ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.