شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج وفاريل كانوا "وش السعد" على لورين لندن بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة والسوبر موديل الأمريكية لورين لندن اليوم بعيد ميلادها الـ 35، فهى النجمة التى خطفت الأنظار بجاذبيتها وموهبتها الفريدة منذ ظهورها الأول على الساحة.

ولم يعرف الكثيرون أن بداية لورين لندن كانت بظهورها فى الفيديو كليب الخاصة بأهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، مثل لوداكريس وفاريل ويليامز وسنوب دوج، بينما كانت بدايتها الحقيقية على الشاشة فى " Everybody Hates Chris " وفى نفس العام وضعت لورين أولى خطواتها بعالم السينما فى " ATL ".

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وبعدما أثبتت لورين لندن موهبتها المميزة شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، ومنها : " Next Day Air " و " Madea's Big Happy Family " و " Baggage Claim " و " The Perfect Match " وغيرها.