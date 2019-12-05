شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوسترات مسرحية "علاء الدين" لأحمد عز قبل انطلاقها بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسرحية "علاء الدين"، بطولة النجم أحمد عز عن الأفيشات الدعائية للعمل المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر الجارى بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتصدر الأفيشات كل من أحمد عز، وتارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وسامي مغاوري وإسلام إبراهيم.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، محمد ثروت، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارا عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهوارى.

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يشار إلى أن أحمد عز أوشك على الأنتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العارف" ويشارك فى بطولته أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، وأخرون، تاليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء .











