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كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 11:58 صباحاً - كشفت الفنانة السورية أنجي خوري عن عمرها الحقيقي في منشور على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت صورة لها وعلقت عليها :٢١ سنة مرقوا و بعده العمر قدامي.. رغم الوجع و العذاب بس دايما في ابتسامة…ابتسامة طفلة رح تضلها مرافقتني كل العمر ولو صاروا ١٠٠ سنة
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A post shared by Angie – انجي (@angie.khouryy) on Dec 4, 2019 at 10:15am PST
وكان انجي قد اثارت الجدل على حسابها على تويتر بعدما اعلنت انها اصبحت مخطوبة دون ان تكشف هوية العريس واكتفت بالقول:انا اتخطبت.
وعلى الرغم من مرور يومين من كتابتها ذلك على تويتر الا ان صورها الحديثة على انستغرام لا تظهر وجود خاتم في يدها كدليل مؤكد على ارتباطها
كانت هذه تفاصيل خبر أنجي خوري تكشف عن عمرها الحقيقي.. وتعلن: انا اتخطبت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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