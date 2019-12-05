هنا الزاهد تكشف تطورات حالتها الصحية وخضوعها لهذه العملية!

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 11:58 صباحاً - طمأنت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ محبيها على حالتها الصحية وذلك من خلال صورة لها جمعتها بطبيب مختص نشرتها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلنة فيها أنها استأصلت المرارة بعد معاناة من آلام وحرمان من الطعام الذي تحبه، وكتبت في التعليق على الصورة :””بعد تعب شهرين ونص و محرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة اشكر احسن دكتور محمد حقي على تعبه معايا واني كل شوية أكلمه حتى بالليل ودايما مرحب جدا انو يجاوب على كل اسئلتي.

اخيرا الحمد لله شلت المرارة”.

إشارة إلى أن هذه الوعكة ليست الأولى لـ هنا الزاهد منذ زواجها من ​أحمد فهمي​، إذ إنها نقلت إلى المستشفى خلال شهر العسل في أيلول الماضي، بعد أزمة صحية مفاجئة.