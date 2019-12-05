نانسي عجرم تحقق إنجازاً جديداً.. الملايين تحاصرها على مواقع التواصل الإجتماعي!

متابعة بتجــــــــــرد: تصدّر النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة النجوم الأعلى متابعةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأكثر من 60 مليون متابع على “فيسبوك” و”إنستجرام” و”تويتر”.

تعتبر نانسي من أكثر النجوم الوطن العربي نجاحًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تحصد ملايين الإعجابات على منشوراتها.

وقج حققت نانسي عجرم، إنجازًا جديدًا عبر موقع “إنستجرام”، حيث وصل عدد الإعجابات على منشوراتها خلال عام 2019 إلى أكثر من 44 مليون إعجاب.

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وتتفوّق “عجرم” بذلك على النجوم والنجمات في الوطن العربي، لتؤكد مرّة جديدة أنّها الرقم الصعب في أعمالها وصفحاتها على السوشال ميديا.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، كما وتستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لطرح أغنية “سينغل” انتهت مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.