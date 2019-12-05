دانييلا رحمة تعلن حبّها لـ حسين الجسمي – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ فيدو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية النجم الإماراتي ​حسين الجسمي​ “​مهم جداً​”.

والتقطت دانييلا رحمة هذا الفيديو أثناء تواجدها في كواليس تصوير مسلسل “العودة” الذي يتم تصويره حالياً في بيروت. وتحاول رحمة الكشف عن أجواء كواليس التصوير في العديد من الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الخاصة.

ولا يعتبر هذا الفيديو الأوّل الذي تظهر فيه دانييلا رحمة وهي ترقص على أغنية “مهم جدًا”، حيث كانت في وقت سابق قد نشرت فيديو آخر لها وهي ترقص على الأغنية بالقرب من البرج الشهير “إيفيل” في العاصمة الفرنسية باريس، لتعلن بذلك وبطريقة مباشرة عن حبّها الكبير للجسمي.

الجدير ذكره أن مسلسل “العودة” من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين، اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.