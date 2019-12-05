جاستين تيمبرليك يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خيانته لزوجته

متابعة بتجـــــــــرد: أصدر ​النجم العالمي جاستن تيمبرليك​ اعتذارًا علنيًا لزوجته جيسيكا بيل، بعد أسبوعين من ضبطه وهو يمسك بيد الممثلة أليشا وينرايت خلال كواليس تصويرهما فيلمها الجديد.

ولام جاستن الكحول التي تحكمت بتصرفاته لكنه أصر على أنه لم يخن زوجته مع نجمة فيلمه في البيان الذي نشره عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”.

وأضاف “تيمبرليك” أن سبب اصداره هذا البيان هو للحد من الشائعات المنتشرة مشيرًا إلى أن الفضيحة التي تحيط بالصور “تؤذي الأشخاص الذين يحبهم”.

وقال تيمبرليك أنه شرب كمية كبيرة من الكحول في تلك الليلة ويشعر بالندم على سلوكه: “ليس هذا المثال الذي أريد أن أكونه لابني”.

صورة جاستن تيمبرليك التي يظهر فيها وهو يمسك بيد أليشا وينرايت كانت قد أثارت في الأيام الماضية جدلًا واسعًا مع تساؤلات عن حقيقة العلاقة التي تربطهما.