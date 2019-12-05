بالأرقام: نادين نجيم تتفوق من جديد وتتصدّر عربياً

متابعة بتجــــــــرد: تجمع النجمة اللبنانية نادين نجيم علاقة مميّزة جدًا مع جمهورها، وذلك يظهر بشكل واضح من خلال تفاعلهم مع منشوراتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

نادين التي تحظى بنجومية عربية واسعة، أصبحت محط أنظار الجميع من المحيط إلى الخليج خصوصًا بعد نجاح مسلسلاتها الرمضانية في السنوات الأخيرة.

وإلى جانب أنها الممثلة العربية الأكثر متابعةً عبر “إنستجرام”، حصدت نادين ما يُقارب 40 مليون إعجاب في مجموع الإعجابات على منشوراتها خلال العام 2019 عبر الموقع الشهير، وذلك وفقًا لأحد التطبيقات التي تحتسب عدد الإعجابات لصفحات المشاهير.

نادين نجيم تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالتوازي مع نجاحها في الدراما العربية، فتتوفّق من جديد على جميع الممثلات في لبنان وسوريا ومصر والخليج العربي.

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من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.