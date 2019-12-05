- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار خبر انفصال والدتها الفنانة السورية أصالة عن المخرج المصري طارق العريان، قامت شام الذهبي بخطوة جديدة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.
ونشرت الصفحة الرسمية لعيادتها فيديو ظهرت فيه الفنانة والمخرج أثناء خضوعهما لجلسة علاجية.
وبدت وهي تشرح تفاصيل الجلسة قبل أن تتدخل والدتها وتقول: “نحصل على الفيتامينات حتى نستطيع تحمل ما لا يمكن تحمله”.
ويشار إلى أن الإعلامي المصري تامر أمين فجر مؤخراً مفاجأة من خلال برنامجه الذي يقدمه على شاشة قناة “النهار”.
وقال إن الفنانة والمخرج انفصلا مضيفاً: “في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس ولو في إمكانية لعودتهما ياريت ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار خبر طلاق والدتها.. إبنة أصالة تثير الجدل مجدداً بصورة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.