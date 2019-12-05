بعد انتشار خبر طلاق والدتها.. إبنة أصالة تثير الجدل مجدداً بصورة خاصة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار خبر انفصال والدتها الفنانة السورية أصالة عن المخرج المصري طارق العريان، قامت شام الذهبي بخطوة جديدة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

ونشرت الصفحة الرسمية لعيادتها فيديو ظهرت فيه الفنانة والمخرج أثناء خضوعهما لجلسة علاجية.

وبدت وهي تشرح تفاصيل الجلسة قبل أن تتدخل والدتها وتقول: “نحصل على الفيتامينات حتى نستطيع تحمل ما لا يمكن تحمله”.

Advertisements

ويشار إلى أن الإعلامي المصري تامر أمين فجر مؤخراً مفاجأة من خلال برنامجه الذي يقدمه على شاشة قناة “النهار”.

وقال إن الفنانة والمخرج انفصلا مضيفاً: “في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس ولو في إمكانية لعودتهما ياريت ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص”.