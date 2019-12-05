سخرية لاذعة من هيا الشعيبي بسبب ما قالته عن الرياض.. واتهامها بالنفاق!

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لموجة من السخرية بسبب فيديو جديد لها تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأعلنت من خلاله رغبتها في شراء شقة في العاصمة السعودية الرياض. واشارت إلى أن هذه المدينة ستصبح في العام 2020 “هوليوود العرب”.

ولفتت إلى أن التغييرات التي تشهدها مهمة جداً. ورغم هذا الكلام الايجابي تعرضت الممثلة للكثير من الانتقادات حيث اعتبر بعض المتابعين هذا نوعاً من التملق والنفاق.

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كما رأى آخرون أن تسمية “هوليوود” لا تناسب الرياض وأجواءها. وجاء في التعليقات: “تشجيع فاشل” و”مو ناقصين زحمة” و”تموت ع الفلوس ماتشبع” و”هوليوود ود شنو يا هاري بورتر؟” و”بس نفاق”.

ويذكر أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعد خضوعها لعملية تنحيف وجه. وشرحت طبيبتها حقيقة الأمر من خلال مقطع فيديو نشر على ناطق واسع.

وقالت إن خسارة هيا الكثير من وزنها أدت إلى ترهل منطقة أسفل الوجه لديها وهو ما استدعى خضوعها لجراحة ساعدت على رسم منطقة الفك بشكل جميل.