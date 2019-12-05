يتابعها 14 مليون شخص وحلم رونالدو أن يتزوجها.. من هي جورجينا رودريغز؟

متابعة بتجــــــــرد: بعد انفصال نجم نادي يوفنتوس البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في يناير 2015، وحزنه بعدها لدرجة أنه “أصبح كالموت” على حد تعبير شقيقته حينها، بدأ رونالدو، فصلاً رومانسياً جديداً في حياته، من خلال ارتباطه بالإسبانية جورجينا رودريغيز في عام 2016، ليكون الثنائي محطّ أنظار ملايين المتابعين حول العالم.

من هي جورجينا رودريغيز؟

ولدت جورجينا رودريغز في يناير 1994، في مدينة خاكا الواقعة في شمال شرق إسبانيا، وهي قريبة من الحدود الفرنسية، وتشير بعض التقارير أنها عملت كنادلة في بداية حياتها، قبل أن تنتقل إلى إنكلترا مع واحدة من الأسر التي عملت لديها كجليسة، لتعود بعدها إلى مدريد وتتسلم عملها كمساعدة مبيعات في متجر غوتشي.

وعن لقائها بكرستيانو رونالدو، تروي جورجينا أنهما تقابلا للمرة الأولى في المتجر الذي كانت تعمل فيه، وبعد أيام التقيا مجدداً في حدث خاص بعلامة تجارية أخرى، وكانت فرصتها للحديث معه، إذ تواجدت كضيفة، وتصف علاقتهما بأنها كانت حبّاً من النظرة الأولى.

تطورت علاقة كريستيانو رونالدو بجورجينا منذ هذا الوقت، ولم تفلح محاولاتهما للتخفي من عيون الصحفيين، وكاميراتهم التي ترصد كل حركة للدون، حتى التُقطت لهما صورة أظهرت قيام رونالدو بارتداء شعر مستعار، ليتمكن من مرافقة جورجينا ومجموعة من أصدقائهما في ديزني لاند.

بعد هذه الواقعة وعلى مدار أشهر، ظهر الثنائي بشكل علني ومكثّف أمام الجميع، لتُعامل جورجينا باعتبارها صديقة رونالدو الرسمية، وبدأ الجميع يلحظ تواجدها بصحبة أفراد أسرة كريستيانو في المباريات، وفي حفلات التكريم والتتويج، وفي هذه المرحلة حوّلت جورجينا اهتمامها إلى الرقص، من ثم عملت على أن تصير عارضة أزياء، تتماشياً مع وضعها الاجتماعي الجديد.

كما ارتبطت جورجينا بعلاقة جيدة مع أطفال كريستيانو رونالدو، وكانت حريصة دائماً على نشر الصور التي تجمعها بهم.

Advertisements

وفي نوفمبر 2017، وضعت جورجينا مولودتها الأولى ألانا مارتينا، لتصبح البنت الثانية لكريستيانو رونالدو وطفلته الرابعة، ويذكر أن أطفال رونالدو الآخرين، هم رونالدو جونيور، وطفلين توأم، لم يتم الكشف عن هوية والداتهم.

وانتقلت الأسرة العام الماضي، للعيش في قصر من ثماني غرف نوم في تورينو، بعد انتقال رونالدو من مدريد إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بدخل قدره 100 مليون جنيه استرليني.

وفي عام 2018، أعلنت جورجينا رودريغيز أنها لا تنوي إنجاب المزيد من الأطفال، إذ قررت التفرغ لتربية طفلتها مع أبناء كريستيانو الأخرين.

وقبل أيام، انتشرت بعض الأخبار بشأن زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز في أغسطس الماضي، في حفل أقيم سراً في المغرب، إلا أن مصادر مقربة من رونالدو نفت الخبر سريعاً، فيما أكد بعضهم أن رونالدو قد نقل ملكية بعض أصوله في وصيته إلى جورجينا في خطوة، عكست مدى ارتباطه بها.

وكانت جورجينا قد صرحت في وقت سابق من سبتمبر الماضي في مقابلة تلفزيونية مع برنامج Ya es mediodía الإسباني، أن الزواج هو أمر تخطط له مع كريستيانو رونالدو، إلا أنها خطة مؤجلة، لأن الثنائي منشغل الآن بتربية الأطفال الأربعة، والإعداد لمستقبلهم جيداً.

وكان قد ظهر كريستيانو قبلها في أحد الحوارات، ليعلن نيته الزواج من جورجينا في يوم ما، مؤكداً على أن الزواج منها هو حلمه، وحلم والدته كذلك.